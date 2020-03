Confirmado el primer caso de coronavirus en el fútbol mexicano

El presidente del Atlético de San Luis, el español Alberto Marrero Díaz, dio positivo en el análisis para comprobar si contrajo coronavirus, luego de que se le realizaron las pruebas tras presentar los síntomas el pasado lunes.

El club potosino, que juega en la máxima divisional mexicana de fútbol, informó en un comunicado que el dirigente se encuentra atendiendo todas las indicaciones médicas para recuperase, tras un viaje a España que realizó en días pasados y tras el cual decidió aislarse en su regreso a México.

“Por este medio se les hace de su conocimiento que nuestro presidente Alberto Marrero Díaz presentó síntomas relacionados con el COVID-19. Se le realizó la prueba correspondiente al protocolo dictado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, recibiendo los resultados el día de hoy, los cuales dieron positivo”, informó el club a través de su cuenta oficial en Twitter.

Marrero Díaz es español y llegó a México hace un par de años como representante del Atlético de Madrid, club que compró a la franquicia potosina para ascenderla a Primera División.

Este es el primer caso conocido de un integrante de un club de Liga MX que da positivo por coronavirus, en un contexto en donde fueron reportados 93 casos confirmados.

En San Luis juegan los argentinos Axel Wernel (ex arquero de Atlético de Rafaela y Boca), el defensor Matías Catalán (ex Atlético de Rafaela y San Lorenzo), el delantero Nicolás Ibañez (ex Comunicaciones y Gimnasia y Esgrima La Plata) y el delantero Germán Berterame (ex San Lorenzo y Patronato).