Rompió sus cadenas: "Estuve con un hombre y no lo podía aceptar"

"La verdad nos hará libres", tituló Sebastián Vega, basquetbolista de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, lo que fue un emotivo relato para contar públicamente su homosexualidad y romper con esa barrera que existe en el deporte argentino.

"Me acuerdo del momento con exactitud: yo tirado en la cama, absolutamente a oscuras, mirando el techo en silencio, sin saber qué hacer, sin querer asumir, con la cabeza explotada. Acababa de estar con un hombre por primera vez y no lo podía aceptar. Aquella noche fue una de las peores que recuerde", afirmó el entrerriano de 31 años. El ex jugador de Peñarol de Mar del Plata y Boca va a quedar en la historia del deporte argentino por ser el primero en declarase abiertamente gay.

Para buscar antecedentes de este estilo, hay que viajar hasta Estados Unidos. Fue en 2007 cuando John Amaechi, ex pivot de Orlando Magic y Utah Jazz, dio una entrevista televisa en la que relató cuál era su orientación sexual cuatro años después de haberse retirado. Aunque recién en 2013 hubo uno que se animó a hacerlo mientras continuaba en actividad, John Collins, pivot de Brooklyn Nets. En Argentina, quien abrió el camino para otros fue Facunfo Imhoff, el voleibolista se declaró gay a los 30 años. "También me gustaría que este disparador pueda ayudar a otras personas que tal vez están o estuvieron en una situación semejante. Ayudar en ese recorrido, para que sea, al menos, un poco más liviano. Menos Traumático", añadió Vega.

Además, también cabe destacar que fueron sus propios compañeros, el entrenador y los directivos del club quienes lo contuvieron y alentaron para que sepa que todo continuaría igual. Incluso la institución también publicó el relato en modo de apoyo para el deportista. "Ellos me demostraron que mi orientación sexual no modificaría mi situación personal. lo que yo era (y soy) como persona", comentó.

En el cierre del comunicado explica por qué decidió hacerlo de esta manera: "¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué quiero lograr? Lo más importante es poder cerrar una etapa y sentirme libre de una vez. Libre de culpa, de sentirme en falta. Demostrarle a todos y a mí mismo que puedo ser gay y seguir jugando al básquet con el compromiso que tuve desde que debuté en la Liga. Sé que marcará mi futuro, pero también me permitirá reconciliarme con el pasado".