El aviso del Rengo Aguilera a los jugadores del Tomba desde la cárcel

Al complicado momento deportivo que atraviesa Godoy Cruz, se le suma un capítulo aún más preocupante y que encendió las alarmas. El Rengo Aguilera, reconocido barra del Tomba, está detenido hace varios años en el penal de Bolulogne Sur Mer y desde ese lugar realizó una publicación en las redes sociales.

En el post deja en claro su bronca por lo que ocurre en la institución y "avisó" que desde ahora se les pedirá a los jugadores que "pongan huevo" y que respeten a la gente que va a la cancha a alentarlos. El escrito, que seguramente habrá llegado a los dirigentes bodegueros, se puede tomar como una advertencia sobre una posible "visita" de los hinchas al plantel.

Lo cierto es que, pese a estar privado de su libertad, el Rengo sigue manejando los hilos de una hinchada que hace rato perdió la paciencia por los malos resultados.

"Que daño le han hecho a GODOY CRUZ hoy quedó a la vista lo mal que se trabajó desde la dirigencia", dice una parte del posteo aunque el más preocupante es el párrafo que le sigue.

"No es para que piensen mal pero hay que hacerle saber que tienen que respetar a la gente, los colores... A GODOY CRUZ LO HACE GRANDE SU GENTE pero al parecer no lo entienden o no sienten lo que uno porque realmente da bronca ver al equipo en esta situación", avisa.

Y sigue: "Hoy ya no es un 'te aliento si jugás bien o jugás mal' DESDE HOY EN ADELANTE ES PEDIR PONGAN HUEVO Y RESPETAR A LA GENTE QUE LOS ALIENTA EN CADA PARTIDO".