Los cinco clubes que se ilusionan con tener a Messi

La interna explotó. Sacudió por completo al Camp Nou y todo el mundo del fútbol. Lionel Messi, el último ganador del Balón de Oro y máximo goleador en la historia del Barcelona, se plantea seriamente alejarse de la institución tras su encontronazo con Eric Abidal, actual director deportivo de la entidad catalana.

La Gazzetta Dello Sport, medio italiano, asegura que hay varios clubes interesados y que se preparan para una posible salida de Leo utilizando la cláusula de escape, una condición que figura en su contrato que permite que se vaya gratis cada final de temporada si avisa al club blaugrana con un mes de antelación.

El diario italiano asegura que hay cinco clubes interesados y capacitados para asumir una posible contratación del astro argentino: Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter de Milán. Estos equipos no tendrían que pagar traspaso pero el desembolso para que firme el seis veces elegido Balón de Oro, sería multimillonario.

"La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador, eso es obvio. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún", dijo el capitán de la Selección Argentina.