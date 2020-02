El bicampeón de América que Riquelme llamó para venir a Boca

Mauricio Isla, defensor chileno que juega en el Fenerbahçe, dialogó mano a mano con CDF y reconoció que recibió el llamado de Juan Román Riquelme para jugar en Boca en esta primera parte del año.

Mauricio Isla: "Hablé tres veces con Riquelme. No descarto ir a @BocaJrsOficial" #PelotaParadaCDF uD83DuDC47 pic.twitter.com/MK7k347lPw — Canal del Fútbol (@CDF_cl) February 6, 2020

"Me llamó él directamente por teléfono. Imaginate que me sonó el teléfono y me dice: 'Hola, soy Román'. Cuando pregunté qué Román, me contestó: 'Sí, Riquelme'. Hablamos un rato hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí, a lo que le contesté: '¿A quién no le gustaría jugar en Boca?", confesó.

Al explicar los motivos detrás de su negativa, el lateral derecho sostuvo que su familia está contenta en Estambul: "Estamos peleando cosas importantes y viviendo un buen momento. Le agradecí, pero además le expliqué que sería difícil que Fenerbahçe me deje salir y además, no me gusta irme en enero en medio de la temporada. Quiero cumplir mi contrato".

"A Riquelme lo admiro como uno de los mejores de la historia. Que te llame un jugador así, que tu admiraste, es tremendo. No lo descarto para junio, pero estoy concentrado en Fenerbahçe", cerró Isla.