Tevez y el homenaje a Maradona: "Hay que dejar de ser egoístas"

El capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, se sumó a la polémica que se instaló en los últimos días por el recibimiento a Diego Maradona en la Bombonera en la última fecha de la Superliga, en la que Gimnasia visitará al Xeneize, y pidió dejar los egos de lado: "Yo creo que hay que dejar de lado un montón de cosas, sacarse el sombrero y dejar de ser egoístas, ¿no?".

En una entrevista brindada a Súper Mitre Deportivo, Carlitos aseguró que "no hubo ninguno igual" a Maradona y agregó: "Obvio que lo voy a saludar. Lo voy a abrazar, a dar un beso, a darle mi camiseta y todo lo que quiera. Le doy la cinta también. Lo mismo si estuviera Román ahí: nosotros tenemos que estar más allá de lo político".

En un principio, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, había puesto en duda que el club le fuera a hacer un homenaje al DT de Gimnasia y Esgrima, tal como vienen sucediendo en cada estadio que visita. Luego, ante el clamor de los hinchas, hubo marcha atrás y se pensó en una plaqueta de parte del Consejo de Fútbol, integrado por Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez.

Maradona, caliente por el destrato, salió con los tapones de punta: "No me interesa que me den una plaqueta ni que me reciban, total la calle dice otra cosa".