Ameal disparó contra Diego: "Maradona está mal asesorado"

El presidente de Boca Junioors, Jorge Amor Ameal, manejó un plano difuso respecto del homenaje a Diego Maradona cuando este visite la Bombonera con Gimnasia y Esgrima en la última fecha de la Superliga, al asegurar que el técnico "tripero" está mal asesorado cuando lo critica, pese a que él fue quien anticipó que el club no pensaba homenajearlo como sucede con otras instituciones.



"No escuché muy bien lo que dijo Diego en las últimas horas, pero sabemos que el hincha de Boca lo homenajerá y las comisiones pertinertes del club también están preparando algo", le empezó diciendo Ameal a Télam.



"Pero lo que pienso es que Maradona está mal asesorado. Por lo pronto tenemos antes un partido en Santa Fe con Colón para recién después recibir a Gimnasia, donde nos jugamos muchas cosas, y no tenemos que perder el foco en eso", enfatizó.



El titular boquense destacó finalmente que "a Diego se lo respeta por su historia en el fútbol. Pero sabemos que el hincha le va a ofrecer el mejor homenaje", advirtió, eludiendo que él y la comisión que preside junto a Juan Román Riquelme y Mario Pergolini, duramente cuestionados por Maradona en las últimas horas, vayan a impulsar un reconocimiento desde lo institucional.