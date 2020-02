El Morro, la situación del equipo, cómo mejorar y qué será de su futuro

El Morro García dialogó anoche con TNT Sports luego de la derrota que sufrió Godoy Cruz en la Bombonera, por 3 a 0 ante Boca Juniors, y al igual que el entrenador Mario Sciacqua, destacó lo hecho en el segundo tiempo, cuando el equipo mejoró bastante y puso en aprietos al Xeneize.

"Éramos conscientes de que podíamos hacer mucho daño, en el primer tiempo tomamos malas decisiones y sufrimos un gol de afuera del área, de otro partido. En el segundo tiempo salimos a presionar, a atacar, tomamos posesión del balón pero luego sucedió lo de la expulsión donde se nos hizo cuesta arriba", explicó el uruguayo sobre el desarrollo del partido.

Luego, sobre este duro presente del Tomba, García sostuvo que "es un momento complejo", y luego explicó que "no estamos cómodos, no encontramos los resultados. Hay jugadores como para poder sostener lo hecho en el segundo tiempo, pero no nos está saliendo".

De todas maneras, el atacante uruguayo confía en que se podrá revertir la situación: "Estamos realmente convencidos de que la idea de juego es la que desempeñamos en el arranque del segundo tiempo. Ahora es cuestión de mejorar y de obtener resultados".

Su futuro

Por último, al Morro le consultaron sobre su larga estadía en Mendoza y allí explicó qué debe suceder para que él deje de vestir la camiseta del Tomba, donde se ha ganado el cariño de la gente a fuerza de goles.

"Siempre digo lo mismo: yo me voy a ir de Godoy Cruz cuando llegue una oferta concreta, a Godoy Cruz le siente bien, a mí me siente bien y al club contratante también. No pongo trabas, dejo que la negociación fluya y que sea lo más conveniente para las tres partes. Donde haya un mínimo problema, no se hace el negocio porque acá tiene que estar todo el mundo contento", comenzó diciendo".

Luego explicó que "a veces por tomar decisiones, clubes o gente que se mete en el medio queriendo llevarase dinero, a mí me incomoda y no es como me gusta trabajar con ese tema. Por eso no me he ido, a veces he tirado yo para atrás una propuesta, a veces al club no le ha convenido. Pero yo siempre soy claro: si el negocio es cristalino, se hace bien y le conviene a todos, me iré, y si no, me quedaré".