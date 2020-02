Diego Monarriz puso en duda su continuidad en San Lorenzo

El director técnico de San Lorenzo, Diego Monarriz, puso en duda su continuidad en el cargo al término de la derrota con Racing en el Nuevo Gasómetro, al admitir que no sabe qué decisión se tomará después de hablar con el presidente del club, Marcelo Tinelli.

"Lo que tenga que pasar, va a pasar. Hablé con Marcelo, pero tranquilo, ahora no vamos a definir nada. No sabemos qué decisión vamos a tomar", explicó un entrenador visiblemente golpeado en la sala de prensa Osvaldo Soriano.

Monarriz, después de la segunda derrota consecutiva del equipo "azulgrana" y tercera del año en cinco partidos, consideró que San Lorenzo debe reponerse de su actual crisis a partir de la "hidalguía y la jerarquía" de sus jugadores.

"Hoy no salió nada de todo lo que habíamos planificado", lamentó antes de vincular el bajón futbolístico con un factor anímico. "Cuando no te salen las cosas pareciera que el equipo no corre, que no puede dar dos pases seguidos, que está mal físicamente y eso es producto de la falta de confianza", argumentó.

Luego relativizó los reclamos del público, que despidió hoy al equipo con la demanda de que "pongan huevos". "Poner huevos no es pegar una patada, un codazo o ir a trabar con los dientes. Poner huevos es pedir la pelota y jugar", concluyó el técnico cuyo ciclo acumula cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates.