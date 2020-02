Rey palpita el juego con Boca: "El empate sirve, pero queremos ganar"

Rodrigo Rey, aseguró que Boca es "sólido en ataque, pero deja espacios en defensa" por su forma de juego, en la antesala del partido del domingo en La Bombonera, por la 21ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. "Boca es un equipo sólido en ataque pero en defensa, al querer ir tanto al arco rival, deja espacios y tenemos que aprovecharlos", afirmó Rey.

El arquero bodeguero, que regresó en enero por seis meses al conjunto mendocino, aclaró que llegan "bien", a pesar de estar últimos, y que la victoria contra Huracán (2-1), hace dos semanas, les dio un "envión anímico" para lo que viene.

"Vamos a plantarnos de la misma forma que siempre y queremos ser protagonistas. Somos conscientes que necesitamos puntos y que el empate nos sirve en este contexto, pero queremos la victoria para confirmar la levantada. A ellos les sirve sólo ganar", apuntó el ex Pachuca de México.

Godoy Cruz descansó el fin de semana pasado, ya que su visita a Vélez Sarsfield se postergó para el 4 de marzo. "Nosotros llegamos bien, tenemos 15 días de descanso y vamos con la confianza de ganarle", afirmó. El Tomba sumó solamente tres unidades en condición de visitante sobre 27 posibles y se dio cuando superó a Patronato de Paraná (2-0) el 25 de noviembre del 2019.

El surgido de las Inferiores de River evitó la polémica y comentó que su pasado "no se pone en juego" a la hora de salir a La Bombonera. "A mí me toca llegar con el equipo último y al torneo le faltan muy pocas fechas, pero el foco está puesto en terminar lo mejor posible pensando en los promedios del año que viene. Antes hay que crecer para estar tranquilos, sin solidez no se puede crecer", cerró.