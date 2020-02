Sciacqua: "Puede que firme el empate con Boca"

El entrenador de Godoy Cruz, Mario Sciacqua, aseguró hoy que firmaría el "empate" en su visita del domingo a Boca Juniors, actual escolta de la Superliga, por la 21ra. fecha de la Superliga.



"¿Si firmaría el empate? Puede ser, pero después no quiero que digan que soy defensivo. Los partidos hay que jugarlos y vamos a ir a buscar el partido. Nosotros estamos en un proceso que lo más importante es no tener una derrota", reconoció en la conferencia de prensa de este jueves.

Sciacqua: "Vamos a enfrentar al mejor Boca del último tiempo, pero soy optimista porque los jugadores de Godoy Cruz saben a qué juegan".





Además, el ex DT de Patronato de Paraná recordó: "Yo lo enfrenté dirigiendo a Patronato. Ese equipo era contundente, pero este Boca genera más sociedades y tenemos que estar compacto como equipo".



Aquella vez, su equipo cayó por 2 a 0 como local, en un encuentro de la segunda fecha de la presente Superliga.



Sciaqua elogió el presente "xeneize" y al entrenador rival, Miguel Ángel Russo, al calificarlo como el "mejor Boca de los últimos tiempos".



Godoy Cruz está último con 12 unidades y en condición de visitante sólo sumó tres unidades sobre 27 posibles.



"La idea es cortar el circuito de juego y con la intensidad de nuestros jugadores lo podemos hacer. Hay que crear situaciones de peligro en el arco de ellos", concluyó Sciaqua.



Por el momento, el entrenador no dio el posible once inicial y recién este viernes hará la primera práctica de fútbol formal de la semana.



El equipo continuará mañana con la preparación en el predio de Coquimbito y viajará el sábado para Capital Federal.