Tinelli pidió "un detallado informe" del fuerte cruce en el vestuario

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, pidió para las próximas horas "un detallado informe" al entrenador Diego Monarriz, quien mantuvo una fuerte discusión en el vestuario del estadio Mario Kempes con el futbolista Ángel Romero.



El episodio que originó el fuerte intercambio de palabras y la amenaza concreta de continuar la pelea a los golpes se dio en el entretiempo del partido que Talleres le ganó al 'Ciclón' por 1-0, por la fecha 20 de la Superliga.



En virtud de que el conjunto de Boedo ya actuaba con diez hombres por la tarjeta roja a Juan Ramírez, el entrenador resolvió sacar del equipo Oscar Romero para poner en cancha al uruguayo Ramón Arias.





La decisión generó urticaria en Ángel, hermano de Oscar, quien según lo averiguado por Télam por fuentes del club de Boedo le espetó en la cara a Monarriz: "Si lo sacás a Oscar, sacame también a mí".



Entonces, el técnico azulgrana, de 51 años, modificó la idea original que ostentaba. El DT mantuvo en cancha al delantero Nicolás 'Uvita' Fernández (lesionado en una de sus rodillas se esperan exámenes que determinarán la gravedad de la dolencia) y retiró a Angel del campo de juego haciendo ingresar a Adolfo Gaich, el atacante que no había tenido rodaje hasta ayer, por su actuación con el seleccionado argentino Sub 23 en el Preolímpico de Colombia.



Muchos de los integrantes del equipo se enteraron dentro de la cancha que Ángel había sido reemplazado por el potente centrodelantero, permitiendo que Fernández continuase en cancha.



Con el resultado producido, el equipo de Boedo continúa lejos de la línea del líder River Plate (está a nueve unidades) y empieza a complicar su ingreso a zona de clasificación de Copas Internacionales.



Una vez concluido el partido, el propio Monarriz estuvo más de media hora conversando por teléfono con un interlocutor que se presume que se trataba de Tinelli, quien le habría solicitado que presente "un detallado informe" respecto de lo que ocurrió en el vestuario del estadio Kempes.



Fuentes sanlorencistas le confiaron a Télam que no sólo Monarriz será interpelado por la dirigencia sino también Leandro Romagnoli, integrante de la Secretaría técnica, "deberá presentar un escrito de lo que vio y observó", se dijo.



Otro vocero consultado remarcó que el comportamiento de los hermanos Romero constituye "una falta de respeto para sus compañeros, para con el técnico y con la institución".





"Estos muchachos parecen tomarse demasiadas atribuciones y desde el club no se puede permitir eso", apuntó la fuente a la que se le solicitó una reflexión.



"Los referentes del plantel coinciden con esta postura", agregó el vocero, dando por "positiva" la reunión que, una vez terminado el partido, mantuvieron los citados Monarriz y Romagnoli con los defensores Gonzalo Rodríguez y Alejandro Donatti, dos de los más experimentados del equipo.



En la entidad del Bajo Flores la discusión del sábado les trajo de inmediato el recuerdo de lo sucedido en enero pasado, cuando el técnico había sostenido otro cruce verbal con Angel Romero, luego de que el paraguayo ex Corinthians intentara ingresar a un entrenamiento con su suegro, para que observase la práctica.



En las próximas horas, Tinelli recibirá el escrito del entrenador y de los componentes de la Secretaría Técnica para tomar una determinación en un equipo que está lejos de cumplir los objetivos que se habían trazado originalmente.