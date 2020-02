Los Pumas 7's se repusieron y sueñan con la clasificación

La Selección argentina de rugby reducido se repuso de su mal debut en el Seven de Sydney, Australia, al vencer a su par de Samoa por 28 a 21 y ahora sueña con la clasificación a semifinales del torneo, algo complicado ya que no depende sólo de lo que consigan Los Pumas 7's en su último partido.

¡Qué remontada!



Con dos tries de Santiago Mare sobre el final, el equipo se lleva un triunfo importantísimo. #SeVenComoNunca#HSBC7s#Sydney7s pic.twitter.com/gsFbl5RfRa — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) February 1, 2020

Con tries de Luciano González y Germán Schulz, más dos conversiones de Santiago Mare, Argentina se fue al descanso igualando 14 a 14 con su rival. En el complemento Samoa pasó al frente con un try de Paul Scanlan y la conversión de Tomasi Alosio, y sobre el final llegó el triunfo de Los Pumas gracias a Santiago Mare, con dos tries y una conversión, y Felipe del Mestre, con la conversión restante.

Noticias Relacionadas Dura derrota de Los Pumas ante Sudáfrica

Esta noche, a las 22.13, Argentina enfrentará a Francia obligada a ganar, pero además deberá esperar a que Sudáfrica, que marcha con puntaje ideal, caiga ante Samoa para lograr la clasificación a las semifinales del torneo.