¿Messi a sus pies? La polémica imagen que publicó la hermana de Cristiano

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvieron a verse las caras, algo que no ocurría desde que el portugués emigró a la Juventus de Italia. En este caso, fue en el marco de la última fecha del Grupo G de la Champions League. El partido disputado en el Camp Nou terminó con una contundente victoria de la Juve que se quedó con el primer puesto del grupo.

En la victoria, Cristiano convirtió dos goles, ambos desde el punto penal, ante un deslucido Messi. Luego del triunfo, la hermana de la figura del fútbol italiano le dedicó un polémico posteo en sus redes sociales.

Elma Alveiro, de 47 años, compartió en Instagram una ilustración en la que se ve a Messi de rodillas ante un Cristiano imponente, imitando el tradicional festejo del goleador. La imagen está acompaña de la leyenda: “Mi Rey, mejor de siempre, orgullo de mi vida”.

Sin embargo, Cristiano se alejó de las polémicas. Luego del partido, el futbolista expresó: “Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Compartimos 12 ó 13 años de entregas de premios y nunca lo vi como un rival. Siempre intenta hacer lo mejor para su equipo, como yo. Siempre me he llevado bien con él y si le preguntas te dirá lo mismo. En el fútbol se busca la rivalidad para generar más entusiasmo”. Además, ante la pregunta sobre quién es "mejor", sentenció: “No voy a entrar ahí. Estoy contento porque ganamos y pasamos primeros y quiero seguir haciendo la buena temporada que estoy haciendo”.

En lo deportivo, ambos clasificaron a la siguiente fase de la competencia y, dependiendo del azar del sorteo, pueden volver a enfrentarse en los octavos de final de la Champions.