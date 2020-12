Una figura del Barcelona explotó en contra de Koeman

Se suma un nuevo conflicto al caótico presente del Barcelona. Sin dudas que, entre todas las polémicas deportivas y dirigenciales, Ronald Koeman, entrenador del equipo culé, ocupa un lugar protagónico.

En esta ocasión fue Miralem Pjanic quien rompió el silencio en contra del técnico, alegando no entender la razón por la que no cuenta con mayor protagonismo en el equipo.

“Honestamente, yo tampoco entiendo por qué estoy en esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo aportar mucho, y cuando el entrenador me ha hecho jugar siempre lo he hecho bien, jugué buenos partidos. Más que esto no sé qué puedo hacer. Me entreno, estoy listo”, expresó Pjanic en diálogo con la prensa italiana.

“No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago. Veremos, yo estoy listo, me entreno bien y espero, no me queda otra. Es una situación muy delicada que a mí no me viene bien”, agregó el bosnio.

Pjanic llegó al Barcelona en el último verano europeo y ha jugado once de los quince partidos que disputó Barcelona desde entonces, siendo suplente en cinco de ellos.

El próximo encuentro del azulgrana será precisamente ante la Juventus, ex club de Pjanic. Tendrá lugar el martes a las 17 en el Camp Nou.

“La Juventus se quedó en mi corazón, los sigo cada vez que tengo la oportunidad. El sorteo me ha alegrado, es una lástima no haber podido jugar ante los espectadores en Turín, pero habrá otras oportunidades. Le deseo lo mejor a la Juventus, pero este martes queremos ganar”, sentenció el futbolista.