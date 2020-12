A Messi le pagarían la multa tras el homenaje a Maradona

El homenaje que Leo Messi dedicó a Diego Armando Maradona en la celebración del gol con el que cerró la goleada del FC Barcelona ante Osasuna (4-0) ha provocado un caudal de reacciones, especialmente por la nula sensibilidad del Comité de Competición de la RFEF que ha decidido multar al club y al futbolista por sacarse la casaca blaugrana y exhibir una de Newell's Old Boys, el club en el que Messi dio sus primeros pasos y Maradona sus últimos coletazos en el fútbol.

El último en dar su opinión ha sido el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart que, con su habituual elocuencia, ha censurado con vehemencia la actitud de la RFEF.

"Es vergonzoso que un homenaje a quien ha sido un jugador como Maradona, uno de los mejores del mundo, de quien yo participé en su fichaje, y que un compañero haga lo que hizo con la camiseta se le dé el mismo valor de lo que dicen los estatutos o el reglamento que está para saber asumirlo cuando se debe de asumir", se quejó Gaspart en 'El 10 del Barça'.

El expresidente aseguró que se está planteando pagar personalmente la multa: "No descarto mandar 600 euros a la RFEF y les diga que pago la multa que le han puesto a Leo por enseñar la camiseta y explicaré el porqué, por el cariño tremendo que le tenía a Diego Armando Maradona y por el cariño que tengo a Leo Messi. No es justo. Prefiero pagarlos yo a que los pague el Barça porque es una demostración de que a los socios nos da vergüenza que la Federación no haya tenido el detalle moral ni ético de decir que es un caso especial lo que ha hecho Messi hay que aplaudirlo".

Eso, sí. Aclaró que solo se haría cargo de la multa al futbolista, no de la multa al club: "No pagaré la multa que le han puesto al Barça y será el Barcelona quien la pague, pero la de Messi... Por favor. Messi no se merece que no sea un socio sin nombre, un socio del Barça. No quiero ser protagonista de este tema. Estoy indignado. No es el problema de lo que gana Messi. Es el hecho de que un acto generoso de reconocimiento no ya de la foto de Leo con la camiseta del primer equipo con el que jugó Messi hacia Maradona y con el número diez ha salido en todo el mundo".

Gaspart comparó la situación con la celebración que hizo Andrés Iniesta cuando anotó el gol en la final del Mundial de Sudáfrica en recuerdo al fallecido Dani Jarque: "Menos mal que la Federación no le puso una multa a Iniesta por sacarse la camiseta en Sudáfrica porque si no también hubiera tenido una sanción, pero lo de Leo Messi y la RFEF... El lunes me parece que voy a mandar 600 euros para que salden la deuda".