¿Messi o Cristiano? La insólita respuesta de Koeman que ya hace mucho ruido en Barcelona

Ronald Koeman, el entrenador holandés del FC Barcelona, habló este lunes en conferencia de prensa en la previa del duelo ante la Juventus por la última fecha de la fase de grupos de la Champions League y allí fue consultado por el duelo personal entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se reencontrarán dos años después de que el portugués dejara Real Madrid.

Y la respuesta del DT sorprendió a todos. "Messi y Cristiano Ronaldo son los dos mejores jugadores del mundo de los últimos 15 años", comenzó diciendo, pero a la hora de jugársela no lo hizo por el argentino, quien no sólo es el capitán de su equipo sino que también es el máximo ídolo de la historia de la institución para la que trabaja.

"No puedo elegir o decir quién es el mejor. No está bueno eso. Yo admiro a ambos. Ellos nos han dado muchos goles, grandes jugadas, grandes partidos... Son jugadores diferentes con estadísticas brutales. Ojalá mañana podamos disfrutar de un gran espectáculo de ambos", cerró al respecto.

Las declaraciones de Koeman llamaron mucho la atención, sobre todo porque Messi es su dirigido y su principal figura. Pese a ello, sí defendió luego a Leo ante las críticas por su bajo nivel y el mal momento del Barcelona: "En nuestro ataque todavía hay muchas jugadas que salen de los pies de Leo. Se busca a Messi como el principal culpable porque es el mejor del mundo pero él no comete errores defensivos. Nos han marcado goles que no podemos aceptar".

Finalmente, reconoció que terminó muy enojado tras la derrota ante el Cádiz y reveló que se lo hizo saber a sus jugadores. "Yo no hago teatro. Si pierdo estoy cabreado. Estando en el Barcelona no se puede aceptar los goles que hemos encajado en varios partidos y esto es algo que se lo he dicho a los jugadores", concluyó.