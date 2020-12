Koeman propone una revolución de cambios en Barcelona para enfrentar a Juventus ¿Y Messi?

Después de la dolorosa derrota del Barcelona ante el Cádiz, que ha dejado dañada la imagen azulgrana y ha evidenciado los errores individuales del equipo, Ronald Koeman está meditando realizar cambios en el equipo titular para enfrentarse a la Juventus en la sexta y última jornada de la Champions League. Un partido en la que está en juego el primer puesto, pero con la clasificación ya garantizada.

El técnico podría renovar la línea defensiva empezando por Ter Stegen, que quizá se quede en el banquillo para dar entrada a Neto. Dest es fijo porque no tiene suplente, a no ser que ponga a Mingueza. En el eje defensivo, la necesidad de dar aire a L englet podría suponer la entrada de Araujo o quizá la de Umtiti, que aún no tiene el alta médica. No se descarta tampoco la entrada de Junior en lugar de Alba.

En el centro del campo, Pjanic o Aleñá podrían tener una nueva oportunidad de entrada. A Koeman le gustaría reservar a De Jong, pero su doble papel de medio-central le hace ser una pieza importante.

Leo sería titular.

Es en ataque donde se producirá algún movimiento. Koeman no privará al fútbol del duelo Messi-Cristiano. Sin Dembélé, Pedri tendrá sus minutos. Las dudas están en si Coutinho estará en la mediapunta o si Griezmann se quedará en el banquillo.