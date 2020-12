Barcelona y Koeman van de cabeza a buscar un refuerzo conocido

La lesión de larga duración de Gerard Piqué ha dejado la plantilla del FC Barcelona justo de efectivos en el eje de la defensa, donde los perennes problemas físicos de Samuel Umtiti ha dejado solos a Clément Lenglet y el recién reaparecido Ronald Araujo.

Ronald Koeman ha tapado agujeros con Òscar Mingueza, que ha exhibido un buen rendimiento ascendiendo desde el filial y ha hecho plantearse seriamente la necesidad de fichar, pero la plantilla necesitaría un refuerzo en este mercado invernal que se abrió el pasado viernes.

El club está muy limitado no solo económicamente, sino institucionalmente, ya que la junta gestora no está autorizada a cerrar ninguna operación y el club no tendrá nuevo presidente hasta el próximo 24 de enero.

El objetivo prioritario sigue siendo el central del Manchester City Èric Garcia, pero las dificultades en la negociación con los 'sky blue' obliga a la secretaría técnica a explorar otras posibilidades.

Y ahí es donde se reabre la puerta a Antonio Rüdiger, según desvela la cadean ESPN. El central del Chelsea ya se barajó como alternativa a Èric Garcia durante el mercado de verano, pero entonces se decidió apostar por la actual plantilla.

Rüdiger se presenta ahora como una opción de rendimiento inmediato pensando no solo en retomar el pulso a LaLiga Santander sino a mantener el nivel exhibido en la Champions League. La llegada del central alemán sería, además, compatible con una futura incorporación de Èric Garcia, dado la escasez de efectivos en esta línea que desequilibra la plantilla blaugrana.