Gallardo no tiene paz: un histórico club europeo viene por una de las principales figuras de River

Las modificaciones en el calendario del fútbol argentino debido a la pandemia de coronavirus llevaron a que en pleno enero, cuando habitualmente los equipos están de pretemporada, se esté compitiendo y por eso el mercado de pases de comienzos de 2021 ha pasado a un segundo plano, sin embargo ya hay movimientos y en River empiezan a agarrarse la cabeza.

El Millonario tiene la mente puesta en el Superclásico del próximo sábado y en las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras, pero mientras tanto el DT Marcelo Gallardo mira de reojo el mercado ya que podría perder a una de sus principales figuras.

Y es que Gonzalo Montiel está en la mira de varios clubes y en las últimas horas apareció el interés de la Roma, de la Serie A italiana, que tiene al lateral argentino como una de las prioridades para reforzar el equipo.

Tiago Pinto, director deportivo del club de la capita litaliana y el DT portugués Paulo Fonseca coinciden en que Montiel es la mejor opción para el lateral derecho de su equipo y la idea es ir a la carga por él en este mercado de pases, según informó Corriere dello Sport, pese a que su contrato finaliza en junio y allí podría llegar gratis.

River no dejará ir al futbolista hasta que no termine su participación en la Copa Libertadores, pero en la dirigencia del club Millonario no ven con malos ojos desprenderse en este mercado de pases del futbolista para poder sacarle un rédito económico sabiendo que en seis meses puede irse sin dejarle un solo peso al club.