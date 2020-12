¿Con un guiño a Messi? El mensaje de Cristiano Ronaldo tras alcanzar una impresionante marca

El crack portugués Cristiano Ronaldo marcó un tanto este miércoles en el triunfo de la Juventus por 3 a 0 ante el Dinamo Kiev y con él llegó a los 750 goles anotados a lo largo de su carrera profesional y va por los brasileños Pelé (767) y Romario (772), sin dejar de apuntar hacia Josef Bican, quien tiene el récord oficial de máximo goleador, con 805 tantos, en la historia del fútbol.

Anoche, el ex Real Madrid se expresó al respecto en su cuenta oficial de Instagram con un particular mensaje. "750 goles, 750 momentos felices, 750 sonrisas en las caras de nuestros hinchas. Gracias a todos los jugadores y entrenadores que me ayudaron a alcanzar este número asombroso", comenzó diciendo.

Luego agregó una frase que, para muchos, podría estar dedicada a Lionel Messi: "Gracias a todos mis leales oponentes que me hicieron trabajar más duro y más duro cada día".

"Sobre todo, gracias a mi maravillosa familia, siempre presente en mis mejores y peores momentos", agregó el goleador de la Vecchia Signora en referencia a su madre, su pareja Georgina Rodríguez y sus hijos.

Finalmente, avisó que no se conformará con esta cifra e irá por más. "Próxima parada: ¡800 goles! ¡Vamos!", cerró el crack portugués que en febrero próximo cumplirá 36 años pero día a día demuestra estar más vigente que nunca.