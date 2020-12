Atención River: la noticia que podría cambiar todo

El triunfo de Palmeiras ante Bragantino por 1-0 en el Brasileirao trajo malas noticias para el conjunto paulista porque en aquel encuentro perdió a Gabriel Veron por lesión. El juvenil que es la figura de los brasileños tuvo que salir reemplazado.

El delantero de 18 años que es el jugador más caro del continente y la estrella de los dirigidos por Abel Ferreira, sufrió una ruptura muscular en el muslo derecho que lo marginará del encuentro de este miércoles de su equipo frente a Atlético Mineiro por la Copa de Brasil.

Sin embargo, la baja no solo es preocupante por el certamen nacional, sino que además podría dejarlo afuera del encuentro de ida ante River que se jugará el 5 de enero a las 21.30 en el Libertadores de América.

El extremo derecho es una de las máximas promesas del fútbol brasileño -en 2019 fue campeón del Mundo con Brasil en la Sub17 y recibió el Balón de Oro- y tal es su talento que lo comparan con Neymar. Por eso, no contar con él en la Copa es un alivio para River y una gran preocupación para Palmeiras que incluso ya tiene más lesionados.

"Su lesión me preocupa. Eso es lo que más me preocupa. Tengo a Wesley afuera, a Rony también, y nadie habla de eso. Quería tener a todo el plantel a disposición y ahora sucede lo de Veron. Muchas veces jugamos sin estar recuperados, no hay milagros", se lamentó el entrenador Ferreira sobre la racha de lesiones.