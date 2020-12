Se terminó el misterio: Messi rompió el silencio y no se guardó nada

Después de juntar muchas expectativas y de calmar las ansiedades con algunos adelantos, se publicó la entrevista de Lionel Messi en exclusiva con Jordi Évole. El astro argentino respondió todo lo que le preguntaron, sin guardarse nada.

Sobre qué deportistas admira: "Hay muchos deportistas que son admirables. Rafa Nadal, Federer, LeBron… en todos los deportes hay un deportista que destaca y es admirable por su trabajo y por lo que hace en el día a día, Cristiano en el fútbol, hay muchos… Admiro a todos los deportistas que destacan".

Barcelona

Sobre qué siente por el Barcelona: "Todo, siempre lo dije, el Barcelona es mi vida. Llevó aquí desde los 13 años. Crecí tanto en el club como en la ciudad. Llevo mas tiempo viviendo en Barcelona que en mi país en Argentina. Aprendí todo aquí, crecí y el club me formó como jugador y persona, me lo dio todo y yo siempre dejé todo por el Barcelona, tengo una relación de amor porque es lo que viví desde que llegue aquí, el amor que tengo a la ciudad al club y todo lo que tenga que ver con Barcelona, mis hijos nacieron aquí también. No soy mucho de hacer postureo, lo que me sale me sale en el momento porque lo siento, sino no lo hago, y es real".

Sobre su llegada al club con 13 años: "Fue un momento difícil porque tenía 13 años y dejaba todo: amigos, país, escuela… todo. Cambiaba mi vida por completo y venía a un lugar donde no conocía a nadie y encima con mi personalidad, que soy tímido, se hizo difícil, la familia se fue separando. Mi hermana en ese momento tenía cinco años y sufrió más que yo y mi mamá tuvo que volver a Argentina. Mi hermano, que tenía su vida ya en Argentina, decidió volver. Cuando nos quedamos solos con mi papá me dijo ‘lo que vos quieras hacemos, decide lo que quieres hacer, si seguir aquí en busca de tu sueño o volvemos y retomamos la vida de antes’, y yo tenía clarísimo que quería quedarme. Todo fue muy rápido. El primer año los primeros meses no pude jugar, pero empecé a jugar y el primer partido me lesioné. No me acuerdo si la tibia o que… El primer año fue duro".

Sobre cómo está: "Bien, la verdad que hoy por hoy estoy bien, es verdad que pasé muy mal todo del verano que pasé, de antes del verano por cómo terminó la temporada, después vino lo que pasó en verano, del burofax y todo eso, y después la verdad que lo arrastré un poco durante el comienzo pero hoy me encuentro bien y con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante, ilusionados, sé que el club esta pasando por un momento muy complicado a nivel de club, de equipo y de todo y se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona pero yo estoy con ganas".

Sobre sus reacciones: "No me manejo por postureo, soy como soy y tengo las reacciones que tengo, hago lo que me sale de corazón en el momento y cómo me siento día a día, lo que sale, sale. No puedo pensar en qué opina cada uno porque sino me volvería loco. Mucha gente habla sin saber, cada vez más. Hoy puedes decir cualquier mentira que no pasa nada, que queda ahí y la gente se lo cree porque la gente que consume periódicos y televisión se cree todo prácticamente y no siempre todo es verdad pero eso yo no lo puedo controlar".

Burofax

Sobre si volvería a mandarlo: "Sí, es una manera de formalizarlo y hacerlo oficial. Vos estás diciendo que te quieres ir pero no haces nada para hacerlo. Yo le venía diciendo todo el año, no todo el año pero sí los últimos seis meses mucha veces le dije al presidente que me iba, que ya me quería ir, que me ayude, que quería salir y él no, no, no. Era una forma de decir me quiero ir en serio. Es una forma de hacerlo oficial y que le llegue al club".

Sobre si le molestó lo que se dijo: "Sí porque escuchaba decir: 'con todo lo que te ayudó el club, que te salvó la vida…'. Yo soy un agradecido eterno a todo eso, como dije recién yo también amo al club, amo mi ciudad, Barcelona, y siento que yo también di todo al club, muchísimo. Y que todo lo que me dio el club me lo gané y me lo merecía por lo que hice. Después llegó un momento que yo pensaba que había cumplido un ciclo, que necesitaba un cambio, que mi cabeza necesitaba salir de todo esto, por los líos que había en el club en ese momento, por lo que se venía. Yo sabía que iba a ser un año de transición, de gente nueva, de gente joven, y yo como siempre dije quería seguir luchando por más títulos, por volver a pelear por la Champions, por las Ligas y sentía que era el momento del cambio y quería irme y quería hacerlo bien. Después se armó todo ese lío, el presidente de ese momento no quiso y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí y para ser el malo de la película y pasó todo lo que pasó, pero yo sigo estando tranquilo que lo que hice era lo que sentía y lo que debía hacer en ese momento".

Sobre si pensó en la gente del Barcelona: "Sí, fue una decisión terrible dificilísima de tomar, fue horrible, no era fácil decidir que me iba del club de mi vida, que me iba a cambiar de ciudad sabiendo que mejor que aquí no iba a estar en ningún lado porque esta es la mejor ciudad para vivir a nivel de lo que hay aquí, de ciudad, de clima, de todo… De que mi familia no se quería mover, de que mis hijos no se querían mover, que no nos vayamos, no me quiero ir. Pero sentía que era lo mejor en ese momento para mi, para todos, que necesitaba eso, que se había cumplido un ciclo y era el momento. No tendría que haber sido tan drástico y se tendría que haberse llegado a la manera de hacerlo bien y que fuera lo mejor para el club y para mí".

Sobre en qué le mintió Bartomeu: "(risas) en muchas cosas, la verdad que en muchas cosas, que la verdad prefiero no sacarlo porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron, no soy de sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió pero te puedo asegurar que muchísimas y en varios años".

Sus hijos

Sobre qué le gusta hacer con ellos: “Me gusta estar con ellos. Me gusta cuando me piden jugar al fútbol o jugar a algo relacionado con el deporte. Me gusta cuando me piden bañarse conmigo o venir a dormir a mi cama. Disfruto todo lo que sea estar con mis hijos. Me encanta pasar tiempo con ellos. Todas las noches se presentan en la cama. Thiago ya no y Mateo no es que aparezca, ya viene directamente. Ciro también. A veces somos los cinco durmiendo en la cama”.

Sobre si está en el grupo de padres del colegio: "No, está la madre".

Sobre los dibujos animados: “Ya pasaron el momento de Pepa Pig. Thiago tuvo mucho con la patrulla canina, y ahora están mucho con el tema ese de ver a gente cosas en Youtube. Nenes haciendo videos y juegos. Se emboban con los Ipads y la tele, intentamos que no sea así pero están todo el tiempo”.

Sobre su fama para los hijos: "Thiago lo sufre muchísimo. Es como yo. Introvertido y tímido y que vengan y le digan eso no le gusta y lo pasa mal. Se ha ido acostumbrando. Tiene la suerte que tiene compañeros desde los 3 o 4 años que son los mismos y ellos mismos lo protegen y lo sacan de todo eso. Y Mateo lo maneja mejor".

Su vida

Sobre cómo es su vida: "Es muy normal. A veces es aburrida. Te la puedo explicar en nada. Nos levantamos en la mañana, desayunamos, vamos al cole, voy a entrenar, vuelvo, como con Antonela, enseguida vamos a buscar a Ciro y luego a los otros dos y volvemos a casa, hacemos alguna actividad, por ejemplo Thiago y Mateo están haciendo fútbol dos veces por semana. Vamos con ellos, volvemos y ya son las 7 u 8, tomamos unos mates, a veces las ocho y media estamos comiendo y terminamos y subimos y estamos todos, terminamos viendo la tele y poco más".

Sobre si va al supermercado: "A veces he ido. No siempre pero alguna vez he ido al súper. Es más, me gusta ir. La verdad que no voy seguido pero he ido".

Sobre qué le molesta de ser Messi: "Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, no es que me moleste pero hay veces que me gustaría ser anónimo y disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine, a un restaurante, al supermercado, sin que nadie te este mirando y vigilando a ver que haces y tener 300 ojos mirándote. Siempre estoy agradecido por el cariño que viví en todo el mundo es espectacular. Cunado estoy con mis hijos me gustaría pasar desapercibido".

Sobre si ser el mejor genera ansiedad: "No, porque no lo tomo de esa manera, no juego para serlo ni para que lo digan. Juego para ganar, dar el máximo a mi equipo y dar lo mejor en cada partido, no para lucirme y que digan que es el mejor".

Fútbol y pandemia

Sobre la vuelta del fútbol: "Puede ser que tenga razón pero no nos corresponde a nosotros. No dijeron que hay que jugar e hizo bien a la gente que estaba confinada sin poder salir de sus casas y con lo mal que estábamos pasando el poder distraerse con fútbol".

Sobre jugar sin público: "Horrible, es muy fea la sensación extraña de salir al estadio tan grande y que no haya nadie, todo muy frío, la verdad que es feo y la sensación es muy mala, y supongo que viéndolo debe ser raro, aburrido y diferente, y creo que por eso se están viendo también los resultados, todo hace que se iguale mas. No es lo mismo venir al Camp Nou y que este el estadio a reventar a que salga el equipo y no hay a nadie, la sensación es otra y juegas de otra manera. Los partidos son más igualados y más feos".

Sobre el calendario: "Lo que importa es jugar y cumplir con los contratos televisivos, patrocinadores y todo lo que se pueda y no se piensa en el deportista. Jugar domingo, miércoles y si hace falta viernes y sábado. Se mira más por el interés económico que por el deporte o el juego en sí".

Maradona

Sobre cómo se enteró de su muerte: "Estaba aquí en mi casa y me llegó un mensaje de mi papá y enseguida puse la tele y empecé a ver cosas y me enteré de todo".

Sobre qué sintió: "Una locura, no lo podía creer. Si todos sabíamos que no estaba bien nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó, nadie lo esperaba y nadie se puede creer que Maradona haya muerto y que Diego no esté más y que haya pasado de verdad. Fue algo terrible y una locura".

Sobre la camiseta de Maradona: "Me la regalaron la gente de Newell’s, en su momento me la regalaron y la tenía ahí guardada y me pareció que era el momento de hacerlo así".

Sobre Paula Dapena: "Cada uno es libre de opinar y hacer lo que quiera, seguramente no todo el mundo le guste o le haya gustado Maradona, seguramente a nivel deportivo y lo que hizo en el fútbol a todo el mundo y después su manera de vivir o hacer las cosas a unos le gustará y a otros no, y cada uno es libre de actuar como uno quiere".

Política

Sobre su posición: "No me gusta, la verdad, hablar de política, como no me gusta dar mi opinión sobre la pandemia. Intento escuchar a todos y aprender. Me gusta hablar con los míos y opinar, pero en círculo cerrado. También se convirtió la política en algo muy raro para la gente, más que partidos políticos parecen equipos de fútbol, la gente se hace fanático de uno y no puede opinar otra cosa porque ya hay pelea y hay roces, tienes que entrar en discusiones. Lo mismo aquí que en Argentina, si te haces de uno tienes que pelearte con el otro y es a muerte uno u otro. Y la verdad es que yo no lo veo así. Yo quiero lo mejor para mi país y el que esté me gustaría que hiciese lo mejor para cambiar las cosas y que el que menos tiene pueda vivir bien, tenga comida y no sufra y que levante el país, ya sea en España que es donde me toca vivir o en Argentina que es mi país". "Lo único que quiero es que quien esté haga bien las cosas y saque el país adelante sin robar y sin hacer cosas raras, dando lo mejor de sí para un mejor país".

Guardiola

Sobre si hablan: "¿De Pep Guardiola? Exactamente no sé pero hemos hablado sí".

Sobre si han hablado de juntarse en otro equipo: "No, la verdad que no".

Sobre Guardiola y Luis Enrique: "Porque para mí es el mejor. Tiene algo especial. Te hace ver las cosas de una manera… A mí me llama mucho la atención cómo prepara los partidos, como preparaba defensivamente y cómo preparaba para atacar. Te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar los partidos. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguidos y tan rápidos hizo que yo crezca mucho en los futbolístico y en la sabiduría táctica que em enseñaron ellos. Yo pensé que con Guardiola lo sabía todo y después llegó Luis Enrique que era más o menos parecido pero em enseñó más todavía con pequeños detalles que él iba cambiando, lo mismo parecido a Guardiola pero detalles diferentes que hacía que fuera otra cosa".

Barcelona: Koeman y elecciones

Sobre le rumor que quien manda es Messi: "Eso se viene diciendo hace muchísimo tiempo pero también e dijo en al selección que yo ponía a técnicos, que yo ponía jugadores, que juegan mis amigos. Es algo que me molesta que se diga y que corra el run run eso y que muchos dan por hecho. La gente consume y se cree todo lo que sale en el diario o en la tele muchos lo creen, que pongo los jugadores, que hago los fichaje y los entrenadores y la verdad es que está muy lejos de la realidad".

Sobre Koeman: "Creo que con Ronald Koeman se le dio una seriedad y una idea de lo que pretende y lo que quiere para su equipo y lo que quiere para el club. Creo que sí que fue un gran acierto y que está haciendo las cosas muy bien y que al principio es difícil porque hay mucha gente nueva, mucha gente joven pero a poquito el equipo va creciendo".

Sobre Tusquets diciendo que hay que venderlo: "Hoy por hoy no hace falta que diga eso, ya pasó, él no estaba en su momento y más siendo un presidente que es un gestor que no tienen nada que hacer. Lo que pasó, pasó y ya no tendría que haber removido el tema que no hace bien al equipo ni al club y que tendría que opinar más a lo que viene que a lo que pasó".

Sobre si es socio del Barcelona: "Sí".

Sobre si irá a votar: "No sé".

Sobre si tiene algún candidato preferido: "No, no. Prefiero no posicionarme con ninguno porque si ya dicen que manejo al club, imagínate si digo que quiero a un presidente. Prefiero no hacerlo y ojalá quien, sea, lo mejor para el club y que pueda cambiar la situación que no va a ser fácil porque se va a encontrar con una situación por cómo está el club, por el tema de la pandemia y no va a ser fácil darle la vuelta a todo esto, pero ojalá el que gane haga bien las cosas para volver a poner el club, que tan grande es, en el puesto donde se merece, que hoy por hoy no está".

Sobre Neymar

Sobre las palabras de jugar con Messi: "No dijo vamos a jugar, dijo me gustaría jugar… ¿no?. Sí, hablamos de vez en cuando. Los tres o con él o con Luis cada día. Mantenemos la relación. Con Luis casi todos los días".

Sobre si han hablado de su futuro: "El último mensaje hablamos del sorteo que nos había tocado contra ellos, que ninguno de los dos queríamos, por el equipo que es, que ellos tampoco querían al Barcelona, porque si bien hoy no estamos en el mejor momento somo9s un equipo respetado por la historia y va a ser un partido muy igualado".

Su futuro

Sobre por qué dice volver al Barcelona: "Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasa o no lo sé, no es un ahora o en el futuro y por eso digo lo de volver".

Sobre qué otras ligas: "No sé lo que va a pasar, estoy centrado en los que tenemos, en lo que se pueda hacer en estos seis meses, no pienso en cómo terminará el año, porque hoy por hoy no sería bueno que te dijera lo que voy a hacer porque no lo sé".

Sobre negociar con otros clubes a partir de enero: "No tengo nada claro hasta que termine el año, voy a esperar a que termine la temporada, si no estaría incumpliendo lo que te dije ahora, lo importante es pensar en el equipo, terminar bien el año, pensar en intentar conseguir títulos y no distraerme en otras cosas".

Podés leer la nota completa haciendo click aquí.