¿Se queda o se va? Tusquets rompió el silencio sobre la situación de Koeman en el Barcelona

Luego del empate del Barcelona ante Valencia, Carles Tusquets, presidente de la Junta Gestora del Barcelona, habló con la prensa española sobre la situación crítica del entrenador, Ronald Koeman.

“Yo no me cargaré nadie, en absoluto. Además Koeman lo está haciendo bien, tiene mucho criterio, apuesta por la cantera y por gente joven y tiene absolutamente todo mi apoyo y siempre lo tendrá. He ido a comer algún día con él y lo veo optimista“, señaló.

Por otro lado, el dirigente hizo mención a los conflictos con Lionel Messi sobre su continuidad o salida del club y aseguró: “Creo que la respuesta la tiene él, si miramos su contrato la decisión es suya”.

Además de la crisis deportiva del conjunto catalán, que ha puesto en duda el trabajo de Koeman y ha necesitado que desde el plantel refuercen lazos de unidad, y los problemas sobre la posibilidad de salida del mejor jugador de la historia del club, también hay otros inconvenientes.

Barcelona atraviesa una crisis financiera que obliga a los responsables a tomar cartas en el asunto, y sobre esto Tusquets sentenció: “Cuando se vuelva a abrir el estadio no será muy difícil recuperar este club, ni en el ámbito económico y espero que tampoco en lo deportivo, porque se está apostando por una nueva generación de jugadores, que es lo que conviene, y quizás estamos un poco en un cambio de ciclo“.