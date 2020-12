En España aseguran cuál es la intención de Messi con el Barcelona

El 25 de agosto de 2020, el capitán del FC Barcelona envió un burofax al club en el que solicitaba formalmente la carta de libertad en consecuencia con el espíritu de una cláusula del contrato firmado en 2017 que le permitía rescindir, unilateralmente, el contrato que le vinculaba hasta 2022, refleja el portal Mundo Deportivo..

La respuesta de Josep Maria Bartomeu , entonces presidente, es que la vigencia de la condición referida expiraba el 10 de junio y, por tanto, si Messi , que meses antes había cancelado las negociaciones para ampliar el compromiso, quería salir del Camp Nou debía aportar los 700 millones estipulados en su rescisión.

Ese techo inalcanzable para el jugador y para cualquiera de sus pretendientes por muy ricos que fueran y siguen siendo, provocó, el 4 de septiembre, la reacción contundente, inapelable, de Leo concediendo una entrevista exclusiva a Rubén Uría para Goal. El capitán, ante la imposibilidad de hacer frente a semejante penalización, anunció que se quedaría un año más en el Barcelona. Y aquí está sabiendo que el 1 de enero será agente libre.

Con el club metido de lleno en proceso electoral, en precampaña, el nombre del futbolista aparece en todas las comparecencias de cada uno de los nueve precandidatos. Todos dicen querer seguir contando con él. La edad, 33 años, no es problema. Tampoco se duda públicamente de su rendimiento. Lo que sí es un problema serio, irresoluble en el contexto de pandemia, es su salario. El aspirante Rousaud , por ejemplo, ha dicho que es inasumible. El ex presidente Laporta, también pero asegurando al mismo tiempo que encontrará una propuesta imaginativa, con pagos diferidos, que allanaría el camino hacia el acuerdo.

En general, a esa compensación aplazada se apuntan todos los aspirantes a la sucesión de Bartomeu pero, a día de hoy y según fuentes que conocen los detalles del proceso, ningún precandidato ha hablado directamente con Jorge Messi para hacerle una propuesta de futuro. Ninguno. Puede que lo hagan, de eso no hay porque dudar, pero no lo han hecho. Faltan como ha quedado dicho, 13 días para que Leo pueda firmar gratis con quien quiera y otros 24 para las elecciones. Visto así parece que van tarde. No hay mucho tiempo por delante para condicionar, o por lo menos, para hacer pensar a Messi.

Paralelamente, y siempre siguiendo los pasos de quienes tienen acceso al caso, sabemos que tampoco el club, a través de la Gestora, ha hecho ningún acercamiento con el padre y representante del jugador con la idea de proponerle, al menos, que demore su decisión hasta que tenga un interlocutor válido en el club. Una concesión de la que, por ejemplo Laporta , no duda. Está convencido de que Leo, antes de decidir nada, le dará una oportunidad al Barcelona.

Y, sí, eso en principio sería lo lógico. Esa es la esperanza y la deducción que podríamos sacar de la posición firme en la que se mantiene Jorge Messi : no ha hablado todavía, y seguro que ha tenido oportunidad de hacerlo en más de una ocasión a lo largo de los últimos meses, con ninguno de los clubes que, al menos en los medios, han aparecido como posible destino del mejor futbolista del mudo. Al contrario, Jorge , que desde septiembre está en Rosario, ha salido personalmente a desmentir informaciones que le vinculaban con determinados colores. La prioridad sigue siendo el día a día de Leo que, a partir de sus últimas publicaciones en Instagram, se ha interpretado como un cambio en su predisposición.Ojalá fuese así pero, ahora mismo, todo son interpretaciones. La realidad no ha cambiado y la neutralidad de Leo en las elecciones, tampoco.