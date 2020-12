¿Terminaron mal? La revelación del Mono Burgos sobre el Cholo Simeone que impactó en Madrid

Diego Simeone y Germán Burgos integraron una dupla que quedará para siempre en la historia del Atlético de Madrid. Juntos devolvieron al Colchonero a los primeros planos no sólo de La Liga de España, sino también de Europa, pero al finalizar la pasada temporada el Mono decidió dar un paso al costado para iniciar su propia carrera como DT.

Y ahora, el ex arquero de River y la Selección argentina hizo una revelación sobre su relación actual con el Cholo que ya está dando de qué hablar en los principales medios deportivos de Madrid. Es que el Mono contó que "le mandé un mensaje después del partido ante el Real Madrid, pero no me contestó".

Pese a esto, Burgos aseguró que se mantiene en contacto con Simeone: "lo llamé cuando estuvo enfermo del covid. Tenemos una amistad de hace muchos años. He almorzado y cenado más con él que con mi familia. Hemos estado juntos ocho años en la Selección argentina y cinco en el Atlético de Madrid como jugadores y luego 10 como técnicos. Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo, a mí no me gusta molestar. Hablo con él cuando está mal".

Y con respecto a la revelación que hizo en primer lugar, Burgos explicó que "parece que cambió el teléfono, pero voy a conseguir el nuevo", buscando despejar todo tipo de dudas con respecto a un distanciamiento entre ambos.

Finalmente, sobre su nueva etapa en la que está esperando la oportunidad de asumir su primera experiencia como DT, reveló que estuvo muy cerca de agarrar al Zaragoza: "Tuvimos una reunión y estaba todo preparado. El director deportivo del club se fue de la entidad y no salió, pero estaba todo muy avanzado".