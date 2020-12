Laporta revela cuál es el deseo de Messi en el Barcelona

Joan Laporta analizó la actualidad del Barcelona tras su impactante acto al colocar una enorme pancarta a escasos 200 metros del Santiago Bernabéu. El expresidente y de nuevo aspirante a la presidencia del Barça se refirió, entre otras cosas, a la situación de Leo Messi, sobre quien dejó totalmente clara su postura. "Utilizaremos todas nuestras artes para que Leo siga", aseguró.

Sobre el rosarino, Laporta está convencido de que lo mejor para que Leo se quede es presentarle un proyecto competitivo. "Estoy convencido de que Messi está deseando que el nuevo presidente del Barça le haga una propuesta. Él sabe que si le prometo un equipo competitivo lo voy a cumplir. Me he ganado su credibilidad. Él mismo me ha dicho que siempre he cumplido. Pero aún no estoy en posición de hacerle ya dicha propuesta", comentó Laporta.

Además, el precandidato desmarcó la figura de Messi con lo sucedido con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid -su marcha a la Juventus-. "Como Pelé, Leo tiene la oportunidad de hacer toda su carrera en un solo equipo. Y esto sería muy bonito. Tenemos que basarnos en una propuesta atractiva en todos los sentidos. Seguro que hay otros clubes que económicamente están por encima", valoró.

Por otra parte, Laporta analizó el presente del club. "El Barça está en una situación muy delicada. Estamos concentrados en revertir la situación. Tengo gans renovadas de volver a hacerlo y hacerlo incluso mejor. Me siento convocado en momentos de máxima dificultad, como en 2003", dijo.

"Trabajaré para que el Barça sea un motor de optimismo. Ya lo he hecho y sé como volver a hacerlo. Me gustaría poder decir lo de 'Al loro, que no estamos tan mal', pero lamentablemente creo que no va a ser así", vaticinó.

Preguntado por otros temas, Laporta se mostró enigmático sobre la posible incorporación de Mateu Alemany a su equipo, reiteró que sus relaciones con Sandro Rosell mejoran y puso de manifiesto la importancia de la cantera en su proyecto.