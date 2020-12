¿Se volvió loco? La delirante exigencia de Paco Jémez para volver a Cruz Azul

La eliminación en manos de Pumas luego de haber ganado por 4 a 0 en la semifinal de ida de Guardianes 2020 pegó muy duro en el Cruz Azul, por lo que el entrenador uruguayo Robert Siboldi decidió renunciar y por eso la directiva de Los Celestes está trabajando en la búsqueda de su reemplazo.

Y uno de los que está sonando por estos días es Paco Jémez, el entrenador español que ya pasó por el club en 2016, sin embargo tiene una serie de exigencias fuera de lo común que harán pensar dos veces a los dirigentes del Cruz Azul su contratación.

Cuando Jémez pasó por el Cruz Azul logró clasificarlo a la liguilla, pero las actuaciones no fueron las mejoras. Sin embargo, según informó en su momento ESPN, su salida del club no fue por el rendimiento del equipo ni por los resultados, sino porque no se sentía seguro en la Ciudad de México.

Por eso, antes de regresar a La Noria quiere asegurarse algunos detalles y por eso ha hecho unas delirantes peticiones relacionadas con su seguridad. Según contó el periodista León Lecanda, en su primer paso por el club pidió un escolta privado para él, para su familia y para su cuerpo técnico.

Incluso se habla de contratar un auto blindado para poder moverse por la capital mexicana ya que, según Lecanda, a Jémez le aterraba vivir en la Ciudad de México y no está dispuesto a volver a cualquier precio.