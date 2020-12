¿Jugará en River? Pol Fernández rompió el silencio y habló de su futuro

La información sobre el posible interés de River por Pol Fernández generó mucho revuelo. Su vínculo con Boca termina el próximo 31 de diciembre y, teniendo en cuenta que Marcelo Gallardo puso los ojos en él cuando estaba en Godoy Cruz, no sonaba descabellado que vuelva a la carga.

Ante esto, el volante se pronunció en las redes sociales para hablar sobre su futuro: "Si no me expresé hasta el momento es porque respeto y entiendo que mis compañeros están jugando cosas importantes. Debido a la información que está circulando, quiero aclarar que una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país".

"Cruz Azul es el dueño de mi pase, por lo tanto voy a regresar a México para poder resolver mi futuro. Quiero agradecerles a los hinchas, a mis compañeros por el apoyo y cariño que me brindaron este año que estuvo en el club", escribió Pol sin nombrar al Consejo de Fútbol, quien tomó la determinación de que no vuelva a jugar en Boca.