El jugador del Barcelona al que encaró Ronald Koeman para decirle qué debe mejorar si quiere jugar

Este miércoles el Barcelona recibirá a la Real Sociedad en el Camp Nou buscando su segundo triunfo consecutivo para empezar a afianzarse y no seguir relegado en la lucha por La Liga, pensando también en lograr la solidez necesaria para encarar, en febrero, los octavos de final de la Champions League ante el PSG.

En la previa del duelo de mañana, el entrenador Ronald Koeman habló en conferencia de prensa y palpitó que "tendremos un partido abierto. Somos dos equipos que queremos el balón, presionar y será bonito". Además, el holandés manifestó su deseo de "que el equipo juegue mejor y que tenga mejores resultados".

Por otra parte, Koeman reveló que en estos días habló con Miralem Pjanic, uno de los principales refuerzos que llegó esta temporada y que aún no ha rendido como esperaban. "Hemos hablado de las cosas que él tiene que mejorar, la actitud me gusta, tener a alguien que no juega contento no es bueno. Los que no juegan tienen que trabajar mucho para tener oportunidades de jugar".

Pensando en el cruce ante Paris Saint-Germain, Koeman analizó que "nunca se sabe cómo estaremos ni cómo estarán ellos. No hay nada cierto, ojalá podamos recuperar a jugadores porque seremos más fuertes que ahora. El PSG tampoco tiene una trayectoria como las otras temporadas, tiene sus altos y bajos, hay que esperar al momento. Nosotros estaremos mejor que ahora".

Para finalizar, el DT blaugrana volvió a elogiar a Lionel Messi: "Las cifras son impresionantes. No vamos a tener en este club un jugador que haya dado tanta efectividad, es el número 1. Es un jugador muy importante como vimos el otro día, nuestro ataque depende de Leo"