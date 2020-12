Explosivas declaraciones del Loco Gatti sobre Messi y Maradona

Cada vez que habla, el Loco Gatti genera revuelo. El polémico arquero no se guarda nada cuando debe referirse a diversos temas. Este lunes fue consultado sobre Lionel Messi y Diego Maradona, los dos futbolistas argentinos que integran el once histórico del fútbol mundial, y no tuvo filtro.

"Yo no le pego a Messi... No le pego... ¿Le pego por decir la verdad? Messi hoy es el mejor de estos años, de este fútbol que es una mentira, que no es fútbol, que juegan con el VAR... No le pego... Siempre digo y diré que Messi, de la lista de los diez mejores jugadores que yo vi, está en el último lugar", manifestó el ex arquero en diálogo con TNT Sports.

Sobre Diego Armando Maradona, dijo: "Se hizo famoso por los goles que me hizo a mí, ja. Saltó a la fama por eso. Le hizo goles a todos los arqueros del mundo y siguen pasando los míos. Siempre dije y digo que si no se cuidaba, iba a ser un gordito... Y fue verdad, fue un gordito... Pero yo no dije que era gordito, lo mío fue genial, nunca lo leyeron bien, el periodismo es así".

Y por último, comparó a Maradona con Pelé: "Pelé hay uno solo, Diego puede llegar a ver más, pero Pelé no, fue el más grande".