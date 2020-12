Las crudas confesiones del técnico de Diego Maradona en Napoli

Han pasado poco más de dos semanas del fallecimiento de Diego Maradona y siguen apareciendo testimonios valiosos sobre su vida como también detalles de su carrera deportiva. Este domingo, el sitio Infobae, publicó una entrevista realizada a Ottavio Bianchi, entrenador del Napoli en la época dorada del "10".

El ex DT, de 77 años, no tuvo problemas en hablar a corazón abierto y expresó fuertes frases sobre el astro argentino: "Yo hice todo lo que pude para ayudarlo, pero no lo conseguí. Diego estaba rodeado de gente mala; nadie quería ayudarlo realmente. Ninguno fue capaz de decirle: `No Diego, eso no´. Era imposible convencerlo para que cambiara su estilo de vida".

"La presión global que tuvo que aguantar Maradona es imposible de manejar para cualquier persona. También para él. He vivido el mejor Diego en la cancha. En sus primeras cuatro temporadas en el Napoli no tuvo problemas, pero después cambió mucho. Era difícil decirle a Diego qué hacer fuera del campo, no podía permitirme darle instrucciones", agregó.

En la misma línea, reveló: "Había un Diego (humano) y un Maradona (personaje), completamente distintos. Me quedo con el hombre. Un chico maravilloso pero con presiones mundiales. No quería entrenar por la mañana porque le gustaba hablar hasta largas horas de la noche. Pero cuando dicen que Diego no se entrenaba era mentira. Era un enamorado del fútbol.

Ottavio Bianchi.

El ex entrenador que ganó un Scudetto, una Copa Italia y una Copa UEFA junto a Diego, recordó los últimos problemas de salud de Diego antes de su fallecimiento: "Tuve la suerte de que fue mi jugador en el mejor período de su carrera. Cuando yo iba a Argentina y me enteraba de sus dificultades, apagaba la tele porque me dolía mucho verlo así".

Para cerrar, se refirió al homenaje del club al nombrar como Diego Maradona a su estadio y la comparación con Messi: "Los que comparan a Maradona con Messi y Pelé no saben nada de futbol. No se pueden comparar, son de épocas diferentes. Estoy muy contento de que lleve su nombre. Será recordado por cientos de años en esa ciudad, es parte de la historia".