En España hablan de la "mochila" que está soportando Messi en el Barcelona

No estará viviendo su mejor temporada como azulgrana, de eso no hay duda. Y muchos le recuerdan su edad. Sin embargo, Messi es aún hoy uno de los tres mejores jugadores del mundo, al nivel de Cristiano y de Lewandoski, también aspirantes al The Best, refleja el portal Sport de España. Otros treintañeros como él que, como él, siguen siendo la referencia de sus equipos.

El papel de Messi en el Barcelona es tan decisivo como siempre. Contra la Juventus, por ejemplo, el equipo de Koeman lanzó 15 disparos a la portería, 11 de los cuales fueron de Messi. Es la mejor arma ofensiva del equipo, el máximo goleador y asistente.

Todo ello pese a vivir una situación compleja pues quiso irse en verano temiéndose lo que está pasando en el equipo y no queriendo ser un problema para el club a nivel financiero. Quizás sea la última temporada que disfrutemos de Messi con la camiseta del Barcelona pero, en esta circunstancias, cualquier otro se hubiera desconectado, se podría haber borrado y hubiera preferido quedar en un segundo término. Pero Messi no. Si está aquí, es para ganar. O al menos para intentarlo hasta el final. Y es quien tira del carro en la mayoría de partidos mientras sus compañeros o se lo miran o le pasan la pelota para que él marque la diferencia.

A Messi se le ha cargado siempre con una mochila demasiado pesada, una carga que acaba siendo un problema para él y para los equipos en los que compite. Cuando él era la guinda al pastel, al Barcelona es cuando le ha ido mejor. Sin embargo, sea cual sea la realidad con la que se encuentre, Messi da la cara y nunca se esconde. Podrá estar mejor o peor pero siempre hay que contar con él porque es de los que se parte la cara por los suyos.