Ronald Koeman explicó los motivos de su particular decisión con Messi

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, el holandés Ronald Koeman, tomó la decisión de no contar con Lionel Messi para el partido de mañana ante el Ferencvaros de Hungría por la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, y en conferencia de prensa explicó el por qué.

"No es habitual que descanse, lo sé, pero en este calendario de esta temporada había dos momentos que se le podía dar descanso: en Kiev y mañana. Ya estamos clasificados. Y además así le doy oportunidades a otros", comenzó diciendo Koeman, teniendo en cuenta que el Barça ya tiene asegurada su presencia en los octavos de final de la competencia europea.

"El partido de La Liga del sábado hay que ganarlo", agregó Koeman, cuya prioridad en este momento es La Liga, donde el Barcelona ha quedado relegado tras un inicio irregular, ubicándose séptimo en la tabla de posiciones a diez puntos del líder, Real Sociedad, aunque con dos partidos menos.

"Es momento de que descanse. A partir de mañana ya no habrá posibilidad de hacerlo. Nos gustaría tenerlo siempre, pero he hablado con él y le he preguntado, y la decisión final es del entrenador. Sólo hay dos momentos para darle descanso, que son estos, y ya no podrá descansar más", sentenció al respecto.

Finalmente, Koeman resaltó la importancia del capitán para el equipo: "Tiene mucha importancia en nuestro ataque porque si le llega el balón hay movimientos... y calidad en sus pases... No siempre se pueden marcar más de 30 goles. Pero trabaja bien y sigue siendo importante en el equipo y en el ataque".