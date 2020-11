Ruggeri se volvió loco en vivo y apuntó contra Boca por el caso Villa

El regreso de Sebastián Villa causó miles de reacciones tanto a favor como en contra. Luego de la denuncia por violencia de género, Boca había decidido que no volvería a jugar hasta conocer la sentencia pero tras los mensajes conciliadores de su ex pareja, el club le levantó la supuesta sanción y ayer fue titular en la victoria ante Newell's.

Uno de los que expresó toda su bronca por lo ocurrido fue Oscar Ruggeri. El Cabezón fue contundente al referirse a lo acontecido y no se guardó nada: "No estoy de acuerdo con que haya jugado Villa. Es algo mío personal y me banco la que me venga, porque por ahí los jugadores me saltarán".

Noticias Relacionadas La decisión del Chacho Coudet que afecta directamente a Boca

"Yo tengo tres hijas, me pasa una cosa así, las pelotas va a jugar. Viene mi hija y me dice, no va a jugar como si nada", agregó y continuó: "Yo aplaudí lo que había decidido Boca. Pero ahora digo muy mal Boca. Quien sea: Riquelme, Ameal... No me interesa. Que digan lo que quieran, pero con los cobardes que les pegan a las mujeres, nada".

"Yo pensaba que estaba todo claro, pero de pronto jugó y está todo bárbaro. Una noticia tapa a la otra. Tenía que seguir como estaba hasta que la Justicia determinara qué pasó. Que se entrene y le paguen el sueldo... La piba apareció con la cara lastimada y ¿sigue todo como si nada? No es así", cerró.