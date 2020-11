La frase de Luis Suárez sobre Lionel Messi que llamó la atención e ilusiona al Barcelona

Tras seis temporadas en el Barcelona, Luis Suárez sigue marcando goles en el Atlético de Madrid y el uruguayo concedió una entrevista al diario ‘AS’ en la que, entre varios temas, habló sobre cómo es su actual relación con Leo Messi y el momento que está pasando su íntimo amigo tras intentar salir del club azulgrana durante el pasado mercado.

“Seguimos hablando a menudo. Pero hablamos de la vida. De lo que está pasando hoy en día. El otro día fue el cumpleaños de mi hijo y del suyo recientemente y también hablamos de esas cosas. Tenemos una buena relación y no hablamos sólo de fútbol. Tratamos de apoyarnos entre los dos en temas personales y anímicos”, reconoció Suárez, que no duda de que Messi encontrará el momento para volver a brillar.

“Tiene 33 años y sabe cómo debe afrontar cada situación. Yo lo veo con la misma ilusión que le veía antes. Disfrutando y no bajando los brazos, que es importante. Porque, aunque a veces la pelota no quiera entrar, sigue intentándolo. Eso dice mucho de él”, dijo Suárez, que no entró a valorar la posibilidad de que Messi pueda ir la temporada que viene al Atlético de Madrid, una vez finaliza su contrato con el Barça.

Además de hablar del momento de Messi, Suárez también se refirió a cómo fue su salida del FC Barcelona y apuntó que no tiene ningún tipo de rencor a Koeman por su trato durante las semanas en las que coincidieron mientras se definía su futuro.

“La relación que tuve con Koeman fue de profesionalidad. Él me lo comunicó en su momento (que debía salir, a través de una llamada telefónica) y yo le dije que hasta que no buscase una solución tenía derecho a seguir entrenando en el club. Estuve tres semanas entrenando con la total profesionalidad que me corresponde, sin buscar ningún pero. Me mandaban a entrenar aparte y me entrenaba, él lo entendía porque sabía mi situación”, dijo Suárez, que no quiso entrar sobre la actual situación que hay en el club azulgrana.

“La realidad es que lo que pasa en Barcelona a mí no me preocupa mucho. Hoy estoy en el Atlético y defiendo esta camiseta. Prefiero estar al margen de lo que sucede allí”, sentenció Suárez, que dejó claro que está viviendo un momento dulce en el Atlético y que no tuvo dudas en fichar por el conjunto ‘colchonero’ cuando se planteó la posibilidad.