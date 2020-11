El Kily González le dejó un mensaje a Maradona y también al "entorno"

La salud de Diego Armando Maradona puso en vilo a todo el fútbol argentino y, por supuesto, a los amigos que le dejó su carrera como futbolista. Cristian González contó como vivió la noticia y le dejó un mensaje al "entorno" del Diez.

"Cuando me enteré sentí mucha incertidumbre y miedo porque uno piensa lo peor. Se dicen muchas cosas que desgraciadamente no son buenas. Me pone feliz ahora que me enteré que ya se quiere ir a la casa. Todos saben la relación que tuve y tengo con él. Me ha marcado en todos los sentidos de la vida y quiero que siempre esté bien", expresó el director técnico de Rosario Central en diálogo con Superfútbol.

Respecto a la gente que rodea al Diez, que estuvo en el ojo de las críticas por cómo lo manejan, el Kily les solicitó que lo protejan: "Solo le pido a la gente que tiene al lado que lo cuiden de verdad. Tiene que estar rodeado de los que lo quieren bien, pero no a Maradona, sino a Diego... al de siempre".

Muchos de los excompañeros de Maradona aseguran que no les permiten comunicarse con él. El Kily, sin embargo, aseguró que siempre que lo llamó le contestó. "Siempre que le escribo me contesta. Ahora prefiero que esté con sus hijos, no quiero molestar. Cuando lo llamo nos quedamos hablando por mucho tiempo", contó.

A la par de la vuelta del fútbol argentino y el arranque de la Copa de la Liga Profesional, Cristian González hizo su debut como entrenador, justo en el club de sus amores, Rosario Central. En el Gigante de Arroyito fue victoria para los suyos frente a Godoy Cruz por 2 a 1 y el flamante DT contó como vivió esa primera experiencia.

"Es terrible no poder descargar toda la adrenalina y se hace difícil. No hay comparación con lo que sentía como jugador. Prefiero estar dentro de la cancha que mirando desde afuera y dar órdenes. Es complicado, pero es lo que me toca ahora y lo disfruto porque estoy en el lugar donde quiero estar", comentó el Kily.