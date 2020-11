Dani Alves, su dura crítica al Barcelona y una desconocida charla con Messi

Dani Alves, que actualmente milita en Sao Paulo, explicó en una rica entrevista en RAC1 que ve a un Barcelona desconocido, muy lejos de la filosofía que le permitió marcar una época en Europa. El brasileño, además, dejó en claro que nunca se habría ido si la entidad le hubiera tratado correctamente y reveló detalles de una charla que tuvo con Messi tras el famoso burofax.

"La gestión se ha ido ‘prostituyendo’, entre comillas. El Barça defendía una filosofía y ahora no la tiene. Creo que Barto se dejó influenciar por su entorno, por quien le rodea. A mí me querían dejar ir sin siquiera ni hablar conmigo. Yo amo a ese club, no iba a firmar por nadie, me pareció una falta de respeto. Y cuando hubo la sanción vinieron a hablarme", recordó.

En la misma línea, siguió: "Yo tenía el Real Madrid, vine aquí, al Barça, y ahora usted me manda por la puerta de atrás... Fue una falta de respeto y me fui ates de que echasen. Si me hubiesen tratado como me tenían que tratar, aún estaría ahí, me habría podido retirar ahí, evidentemente".

Por último, habló de Lionel Messi y confesó: "Una vez él me dijo, cuando me querían echar y podía irme: ‘¿Dónde estarás mejor que en el Barça?’. Y cuando salió la historia de este verano le dije lo mismo. ¿Si me respondió?, no. Pero la diferencia es que a mí querían echarme, a él no".