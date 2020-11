Su miedo, su deseo y una dura frase de Coppola sobre el entorno de Maradona

Guillermo Coppola, ex representante de Diego Maradona, habló de la salud del 10 y expresó sus miedos, su deseo para sacarlo del pozo y tiró un palito para el entorno del eterno capitán de la Selección argentina.

"Lo que vi el viernes en el homenaje que le hicieron en la cancha de Gimnasia me dio miedo, realmente dio miedo. Nunca lo había visto así. Sabía de la dificultad que tiene para caminar y en su lenguaje que muchos ponen memes y disfrutan de esa repetición de la 'E' que a mí me duele porque yo conocí otro Diego. Yo viví con otro Diego... Soy un afortunado y lo digo así porque no es este el que yo conocí", comenzó analizando en diálogo con Arriba Argentinos.

Luego, Coppola manifestó su deseo para sacar al 10 de este mal momento: "Tiene que hacer un scrum la familia, fundamentalmente los hijos. 'Te lo juro por Dalma y Gianinna', Diego lo tiene tatuado. Hoy está Jana, Diego Jr. y Diego Fernando. Es su familia, su sangre. Eso y la cancha son lo que pueden salvarlo de manera definitiva".

Finalmente, se refirió al famoso entorno de Maradona y aseguró que "es tan difícil hablar de quiénes están porque Diego no es fácil. Es fácil señalar y hablar desde afuera cuando uno no está dentro de la cocina, para saber qué se está cocinando. Yo creo en la buena fe de la gente. La mayoría de los que hemos estado a su lado hemos vivido situaciones difíciles".

Pese a eso, fue crítico con lo sucedido el viernes pasado. "Indudablemente alguien lo llevó a Diego el viernes a la cancha de Gimnasia. Tengo entendido que no fue Morla, ni Tinelli, ni Tapia, no sé quién empujó a Diego... ¿lo llevaron cinco minutos para mostrarlo? No lo sé, hay que tener mucha precaución, alguien lo expuso de esa manera, me lastima".