Dura advertencia del presidente del Barcelona sobre el futuro de Messi

Carlos Tusquets, presidente de la comisión gestora que se hizo cargo del Fútbol Club Barcelona tras la renuncia de Josep María Bartomeu y su junta directiva, se refirió a la situación económica del club, afectada por la pandemia de coronavirus, y dejó una fuerte advertencia que podría sentenciar la salida de Lionel Messi del club.

El dirigente explicó que el club necesita ahorrarse 300 millones de euros para equilibrar las pérdidas y la mayoría de ese dinero proviene de los recortes salariales, algo que generó mucho malestar en los jugadores en las últimas semanas.

Y allí habló de la situación de Lionel Messi, quien aún no ha renovado su contrato, por lo que no han podido negociar con él un recorte, y quien además a partir de enero tendrá la libertad de negociar con cualquier otro club: "No podemos hacer un traje a medida de Messi", disparó Tusquets.

Aunque luego aclaró que "primero hay que terminar las negociaciones. Lo que sí hay es buena predisposición de Messi y de sus representantes", confiando en que podrán llegar a un acuerdo, pero dejando en claro que las condiciones las pondrá el club.

El contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona vence el próximo 30 de junio. A partir de enero tendrá la libertad de negociar con otro equipo, para sumarse el 1 de julio, y el Manchester City ya tiene lista la propuesta para llevarse al mejor del mundo a sus filas.