La primera imagen y el mensaje de Grosjean tras "volver a nacer" en Bahréin

Luego de protagonizar uno de los accidentes más impactantes de los últimos años en la Fórmula 1, Romain Grosjean rompió el silencio en las redes sociales. El francés, desde el hospital con ambas manos vendadas, llevó tranquilidad sobre su estado de salud tras escapar de las llamas en Bahréin.

"Hola a todos, sólo quiero decir que estoy bien... Buenos, más o menos. Gracias a todos por los mensajes. Yo no estaba muy a favor del halo hace unos años, pero de no ser por él no podría hablar con ustedes ahora, es un gran avance en la seguridad. Gracias al hospital, a los responsables del circuito y a todos los que me han cuidado", expresó.

La FIA va a comenzar un análisis exhaustivo de lo que ha ocurrido, pero ya hay algunos datos. Según Haas, Grosjean perdió el control de su monoplaza al tocarse con Daniil Kvyat cuando iba a una velocidad de 221 km/h. La fuerza de la deceleración por el impacto fue de 56 G, o lo que es lo mismo, soportó 56 veces su peso en el choque, equivalente a más de 3 toneladas.

Obviamente el coche quedó destrozado, pero teniendo en cuenta que el estado clínico de Grosjean no es malo, no se descarta que pueda estar presente en la siguiente cita del campeonato, que se disputará el próximo domingo pero en otro trazado del circuito de Bahrein.