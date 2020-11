Llegó la respuesta de Racing tras el comunicado de Diego Milito

Después del video con el que Diego Milito anunció que dejaba de ser el manager de Racing cuando finalice la actuación gestión, se esperaba la respuesta y llegó en un firme comunicado.

La Academia decidió publicar un comunicado en el sitio oficial en el que lamentan la decisión de irse de Milito, destacan el trabajo de la Secretaría Técnica y aseguran que “las puertas siempre estarán abiertas para su retorno”.

"El motivo es muy simple: no comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución", manifestó el ex delantero de la Academia, en su cuenta de Instagram.

Comunicado completo

Ante el anuncio difundido por Diego Milito, en el que anticipa su discontinuidad como Secretario Técnico de la institución, la Comisión Directiva de Racing Club en pleno comunica:

1) Respetamos y lamentamos la decisión asumida, destacando que las puertas del Club siempre estarán abiertas para su retorno.

2) Resaltamos la gestión de la Secretaría Técnica desde su creación, producto de objetivos compartidos y estrategias consensuadas.

3) El modelo de club es el que se viene desarrollando en los últimos siete años, con planificación y ejecución en las distintas áreas, con éxitos deportivos, solidez financiera, orden administrativo, presencia institucional y crecimiento en infraestructura, entre otros. El antiguo modelo ha sido superado. Los cambios están a la vista. Confiamos en que por esta senda seguiremos alcanzando nuevos logros en todos los órdenes.

4) Un ejemplo de ello es la manera en que el Club ha podido afrontar una pandemia prolongada en el tiempo, honrando cada uno de sus compromisos.

5) La institución está siempre por delante de cualquier interés personal.

Seguiremos trabajando unidos con nuestros valores, por un Racing Club cada día más grande.