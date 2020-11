La novela sin fin: el megaplan que Manchester City le prepara a Messi

La novela parece no tener fin y sigue sumando capítulos y el futuro de Lionel Messi es el tema principal. El argentino sigue sin definir su futuro próximo y esto da lugar a todo tipo de especulaciones acerca de lo que puede suceder en 2021.

Según informó ayer el sitio Sky Sports el conjunto Ciudadano no estaba dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por temporada por la Pulga. "Las puertas del Manchester City están cerradas para Messi, no habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me indicó que el Manchester City no presentará una oferta por él”, afirmó la periodista Semra Hunter, la experta del fútbol español de la cadena.

uD83DuDCA5 Sky Sports: El Man City da marcha atrás con Messi



? Según ha informado la periodista Semra Hunter de la cadena británica, el conjunto de Pep Guardiola no está dispuesto ahora a a abonar los 100 millones por temporada que le costaría el crackhttps://t.co/bpdLoW7cH7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 23, 2020

Sin embargo, hoy se dio a conocer otra bomba. En Inglaterra insisten en que el Manchester City se lanzará por Messi. Es más, podría hacerlo en algo más de un mes, alcanzando un acuerdo válido para el mes de julio en este caso. Y es en esa misma idea en la que ahora insiste el diario The Times.

#FCB uD83DuDD35uD83DuDD34



uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Messi podría escoger entre las 8 franquicias del City tras su paso por Manchester



uD83DuDD1F Cuando finalmente colgara las botas, Leo se convertiría en embajador mundial del Cityhttps://t.co/x4JvNHe5sQ — Diario SPORT (@sport) November 24, 2020

Un plan para toda la década

El prestigioso rotativo británico indica que los sky blues tendrían previsto ya un plan exhaustivo y flexible para el argentino en el final de su carrera deportiva. Evidentemente jugando primero para Pep Guardiola en la Premier League, y posteriormente con una salida a alguna de las otras franquicias de este club.

El City Football Group (CFG), al que pertenecen New York City (MLS), Yokohama Mariners (Japón) o Melbourne City (Australia), podría ofrecerle la posibilidad de jugar más allá de los 40 años en cualquiera de estos destinos, ya en función de cuándo decida su retirada de la élite.

uD83DuDEA8 ¡BOMBAZO MESSI EN INGLATERRA!



uD83DuDCB0 El CITY prepara 10 AÑOS DE CONTRATO para LEO.



uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Libertad para irse a NUEVA YORK.



Información de 'The Times'. pic.twitter.com/0aTG3sw0Dk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 24, 2020

El futuro de Leo Messi sigue siendo una incógnita, y no se puede descartar que esté ligado al Manchester City según la información que publica este martes el diario británico 'The Times'. El rotativo asegura que estarían dispuestos a poner sobre la mesa del argentino un contrato de larguísima duración, a diez años, en el que se convertiría a largo plazo en embajador mundial de la entidad, según expresa Diario Sport.

Según 'The Times', será el City Football Group, que controla el Manchester City, el que lidere la intentona de los 'Cityzen' ofreciendo al argentino un contrato para los próximos diez años, cuando Leo Messi cumpla los 43.

Pep Guardiola expresó recientemente de nuevo su deseo, como culé, de que Messi se retire del fútbol en el Camp Nou; pero también admitió que el destino de Leo, a día de hoy, es incierto. Y, por supuesto, siempre ha admitido su admiración por el argentino