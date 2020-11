Griezmann rompió el silencio, habló de Messi y no se guardó nada

Antoine Griezmann decidió romper su silencio y dar su versión de las últimas polémicas que se generaron alrededor de su figura. El jugador realizó una entrevista al programa "Universo Valdano", donde habló de muchos temas pero en el que hizo hincapié en los dichos de su ex representante, y su tío, contra Lionel Messi.

"Leo sabe muy bien que le tengo mucho respeto, que le veo como un ejemplo y que aprendo de él. Le dije que no tengo nada que ver con ellos", expresó para romper el hielo y continuó: "Con Eric (Olhats) no tengo relación desde que me casé. No vino a mi boda, me cabreé muchísimo, no es mi representante y no tengo relación con él".

"Como nadie de mi entorno habla, él opina como hace cualquiera y puede hacer mucho daño, puede crear dudas en el vestuario y en mi relación con Leo. Y luego mi tío, que no sabe de qué va el fútbol. Viene un periodista, está contigo y parece que sea tu amigo, pero lo que quiere es sacarte una frase", explicó.

En la misma línea, añadió: "Yo le dije a Leo que no tengo nada que ver con ellos. Al otro (Eric Olhats) hace tres años que no hablo con él y ni siquiera tengo el WhatsApp de mi tío", y reveló: "Apenas llegué hablé con Leo y me dijo que cuando rechacé venir el primer año le jodió, pero que desde que estaba en su equipo iba a muerte conmigo y es lo que noto cada día".

Acto seguido, durante la charla, reconoció que no atraviesa su mejor momento y que es un blanco fácil para las críticas: "Yo acepto las críticas, porque no se está viendo el mejor Griezmann. Cuando se pierde, hala. Soy una diana fácil porque no hablo ni hago hablar a mi gente".

"Siempre hay algo malo. No termino de disfrutar, de estar tranquilo. Ojalá después de esta entrevista se vaya calmando".

"Es un no parar. Siempre sale algo malo, si no es con Leo, es que me quiero ir, que me iré en enero porque me van a vender. Es levantarme cada mañana y ver si hay algo malo, hasta los que pueden ser candidatos a la presidencia que hablan de mí. Ojalá después de esta entrevista se vaya calmando todo un poco conmigo", cerró.