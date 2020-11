Cambio de planes del Manchester City sobre el futuro de Messi

Es la novela del marcado de pases a nivel mundial. El pase de Lionel Messi al Manchester City sigue sumando capítulos Según informa TyC Sports, tras los dichos Pep Guardiola en los que afirmó que quiere que el crack se retire jugando en Barcelona, en Inglaterra aseguran que su llegada no es una opción para el club.

Según el sitio Sky Sports el conjunto Ciudadano no está dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por temporada por la Pulga. ""Las puertas del Manchester City están cerradas para Messi, no habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me indicó que el Manchester City no presentará una oferta por él”, afirmó la periodista Semra Hunter, la experta del fútbol español de la cadena.

? Según ha informado la periodista Semra Hunter de la cadena británica, el conjunto de Pep Guardiola no está dispuesto ahora a a abonar los 100 millones por temporada que le costaría el crackhttps://t.co/bpdLoW7cH7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 23, 2020

Y agregó: "Hay dos motivos: Messi está llegando al crepúsculo de su carrera y el Messi actual es diferente al visto en los últimos 17 años en el Barcelona. Y a nivel económico, aunque llegara libre al City, los 100 millones que cuesta por temporada a nivel salarial, no son compatibles para ningún club en la coyuntura actual, con la pandemia”.

"Mi deseo es que Messi termine su carrera allí. Me gustaría verlo retirarse en el Barça. Es mi opinión como aficionado del Barça. En nuestra cabeza solo tenemos objetivos increíbles, cosas que nos gustaría lograr", expresó en rueda de prensa Guardiola.

Por lo pronto, la novela continúa y el mundo sigue cada paso para conocer el futuro de Lionel Messi.