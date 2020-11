Tres jugadores por Griezmann: el plan del Atlético para sacarlo de Barcelona

A Antotine Griezmann no le deben quedar dudas que marcharse del Atlético de Madrid al Barcelona no fue la mejor decisión. El delantero, además no encontrar su mejor sitio en el campo ha tenido que vivir bajo la sombra de una supuesta mala relación con Lionel Messi y el colchonero intentó repatriarlo en el mercado pasado con una curiosa oferta.

Así lo asegura "Carrusel Deportivo" de la SER, que adelanta que desde las oficinas del Wanda Metropolitano no solo idearon, sino que presentaron un plan para tener de nuevo a francés en sus filas y bajo las órdenes de Simeone antes del inicio de esta temporada, que incluía a Mario Hermoso, Thomar Lemar y Álvaro Morata a cambio del delantero francés, ídolo en la institución.

El Colchonero según dicho medio, presentó esta oferta a modo de ‘trueque’, en la que incluyó a esos tres jugadores para recuperar al delantero. Sin embargo, el Barcelona no aceptó el mismo debido a que Josep María Bartomeu declaró al jugador intransferible.

Griezmann jugó nueve partidos esta temporada, en los que ha anotado dos goles, más una asistencia, datos que le dan un promedio de goles de 0,22 goles por partido por el momento. Durante el 2019-20, el francés ya dio síntomas de que el rendimiento no es comparable al que tenía en el Atlético de Madrid.

En su última temporada como rojiblanco (2018-19), Antoine Griezmann anotó 21 goles en 47 partidos que jugó, consiguiendo así un promedio de 0,45 goles por partido. Muy lejos de dar su mejor versión con el Barça, la temporada pasada, el francés, habiendo jugado el mismo número de partidos, ha marcó tan solo 14 goles, lo que supuso 0,30 goles por partido de promedio.