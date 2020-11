Secuelas de la derrota del Barcelona: la prensa española destrozó a Messi

En el reconocido programa español "El Chiringuito TV", se armó un intenso debate sobre la actualidad de Lionel Messi en el Barcelona. Y durante la emisión lanzaron duras frases contra el argentino ya que, para algunos, el ciclo en el azulgrana está terminado y "se está arrastrando" en la cancha.

??uD83DuDC4E"A MESSI ya NO LE DA. Sus NÚMEROS son MUY TRISTES" @EduAguirre7, contundente en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/xsN7xQxubW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2020

El primero en pegarle a la Pulga fue Edu Aguirre, quien no se guardó nada y disparó sin filtro. "A esta edad ya no tiene la fortaleza mental para ser el mejor del mundo. Ya no le dan las piernas", expresó. Días atrás, Messi mostró que no está cómodo y señaló estar cansado "de ser el culpable de los problemas" de Barcelona.

De eso se agarró otro de los panelistas quien apuntó: "El Barcelona perdió la oportunidad de reconstruirse sin él". Pero quien fue más allá es Tomás Roncero, reconocido hincha del Real Madrid, que desmenuzó la actualidad de Leo y tampoco se guardó nada al momento de criticar su actuaciones.

uD83DuDDE3?uD83DuDD25"MESSI se está ARRASTRANDO y está arrastrando al BARÇA". #TomásRoncero, contundente en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/wqgEMktfsr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2020

"Messi se está arrastrando y está arrastrando al Barcelona", dijo y siguió: "Es un crack que está, pero no está. Y no puede ser el líder. No puede ser el espejo en el que se refleje el club, y encima tiene una plantilla espantosa. Desde que existe la Liga de tres puntos, jamás he visto a Barcelona más cerca del descenso que de la Champions".