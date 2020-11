La tajante advertencia del DT de los All Blacks sobre Los Pumas

La herida de los All Blacks por su primera derrota contra Los Pumas, aún continúa fresca. Por eso el entrenador, Ian Foster, esta diagramando como será la semana previa a enfrentar nuevamente al equipo de Mario Ledesma y pidió a sus jugadores "no lidiar con las provocaciones" que pudieran desplegar los argentinos, en el partido que ambos equipos sostendrán el próximo sábado.

"Francamente tenemos que mejorar y no lidiar con las provocaciones. No es inteligente tomar represalias", sostuvo el entrenador y continuó: "Seamos realistas, un jugador rival que te golpea en la cabeza para provocarte no es realmente un fastidio, ¿verdad? Esa es solo una táctica de ellos; simplemente sonríe y vete".

Para Foster, este certamen del que también participa Australia, potenció la vuelta a los "malos tiempos en los que el único jugador que ven los árbitros es el que toma represalias y no soy un gran fan de eso", remarcó el director técnico. "Las personas que están haciendo las cosas iniciales se están saliendo con la suya", agregó.

The weekends are for working uD83DuDD25#TriNations pic.twitter.com/M8AYdQ4pfU — All Blacks (@AllBlacks) November 22, 2020

Por último, el entrenador elogió el nivel exhibido por el conjunto albiceleste que dirige Mario Ledesma: "Están demostrando ser un equipo de rugby sobresaliente, bien entrenado, muy disciplinado a la defensiva, muy agresivo y el partido anterior lo demostraron".

Los Pumas (6 puntos) volverán a enfrentarse a All Blacks (6), en partido válido por la quinta fecha del Tres Naciones de Rugby que se llevará a cabo en el McDonald Jones Stadium, de Newcastle, en Nueva Gales del Sur. El encuentro se jugará el sábado 28, a las 5.45 de la Argentina.