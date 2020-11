La contundente crítica de Nico Sánchez tras el empate ante Australia

El medio apertura del seleccionado argentino de rugby, Nicolás Sánchez, quien hizo los 15 puntos en el empate ante Australia por la cuarta fecha del Tres Naciones, consideró hoy que Los Pumas no jugaron bien pese al muy buen resultado.



"Es una sensación rara, pese al empate el partido no fue como lo esperábamos, tuvimos poca presión, pero sabemos que ante Australia es así, palo y palo, y el que llega mejor al final de la pulseada lo puede ganar", dijo el tucumano, quien anotó también los 25 tantos en el triunfo ante Los All Blacks y suma 126 ante Australia en toda su carrera.





"Al final casi lo ganamos, pero Australia fue protagonista desde el minuto uno, sólo nos quedó defender y tratar de jugar a nuestro ritmo en los pocos momentos en que tuvimos la pelota" amplió el jugador del Stade Francais.



"Esto es un paso adelante, como nos dijo Mario (Ledesma) le acabamos de ganar a Nueva Zelanda y de empatar con Australia. Realmente teníamos pensado jugar mejor pero es un paso más hacia adelante con mucha humildad y las ganas de seguir aprendiendo al jugar este tipo de partidos", concluyó Sánchez.