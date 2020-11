El difícil presente de Luis Suárez: un sentido "perdón" y el "dolor" por Messi

Luis Suárez admitió hoy la responsabilidad del plantel del seleccionado en el brote de contagios de coronavirus que se produjo en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, y pidió perdón por la foto que se viralizó donde aparecen varios jugadores compartiendo mates en un fogón.

"Hay que reconocer y pedir perdón por la foto. Pero no viene de ahí el contagio porque fue un segundo, al aire libre, no estábamos juntos como se ve en la foto y tampoco todos estaban tomando mate", explicó y confirmó: "Si fue nuestra responsabilidad, hablaremos con Diego (Godín, el otro capitán) y nos haremos cargo".

"Bajamos un poco la guardia, pero hay que ser realista: es inevitable. Que esto sirva para todos los jóvenes y para toda la gente, nadie es inmune y tenemos que cuidarnos mas allá de que te hagas controles todos los días", expresó Suárez una entrevista con el programa uruguayo "Punto Penal".

En la misma línea, reconoció que la está pasando mal: "Estoy encerrado en un apartamento. Mis hijos no sabían que había venido y me visitaron desde una ventana a 50 metros. Se hace muy difícil. Como padre lo estoy pasando realmente mal. Me toca no poder ver a mi familia luego de estar muchos días concentrado".

Además, fue consultado sobre cómo le impacta el presente de Lionel Messi, su amigo y le preguntaron sobre las declaraciones que hiciera el ex agente de Griezmann: "Como compañero y amigo de Leo (Messi) me duele la situación, me preocupa como ser humano pero también sé que está capacitado para salir adelante y dar vuelta a la situación".